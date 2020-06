Ostallgäu | Auto prallt in Baum – Fahrer wird schwer verletzt in die Uniklinik geflogen

Am Freitag ereignete sich gegen 06.30 Uhr auf der Staatsstraße bei Lamerdingen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis fuhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße von Dillishausen aus in Richtung Lamerdingen. Aus noch unbekannter Ursache geriet er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Der Pkw-Lenker wurde hierbei schwerst verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Er war nach erster Einschätzung nicht angegurtet. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme unterstützten die Feuerwehren Buchloe, Lamerdingen, Langerringen Schwabmühlhausen und Schwabmünchen mit über 30 Einsatzkräften. Die Staatsstraße musste zeitweise gesperrt werden.

