Osterausflug endet im Krankenhaus | Mehrere Verletzte bei Unfall mit Fahrrad und Longboard bei Bonstetten

Am Ostersonntag gegen 16.30 Uhr befuhr eine Ausflugsgruppe mit Longboards sowie einem Fahrradfahrer mit Fahrradanhänger den Fahrradweg an der Kreisstraße A5, kommend von Bonstetten in Fahrtrichtung Heretsried.

Kurz nach Bonstetten, an dem dort leicht abschüssigen Fahrradweg fuhren diese gemeinsam den leichten Berg hinab. Aufgrund minimal liegenden Kieses auf dem Fahrradweg kam zunächst der erste der Longboard Fahrer zu Fall und konnte sich in den angrenzenden Acker retten. Im Anschluss kamen die dahinter fahrenden beiden Longboard

Fahrer ebenfalls wegen des dort liegenden Kieses zu Fall.

Eines der beiden Longboards stellte sich dabei quer, sodass der 27-jährige Fahrradfahrer der Ausflugsgruppe mit seinem Fahrrad an diesem hängen blieb und dabei stürzte.

Der Radfahrer erlitt beim Sturz schwerere Verletzungen und mußte in die Universitätsklinik nach Augsburg eingeliefert werden. Das Kind im mitgeführten Fahrradanhänger blieb unverletzt.

Die drei gestürzten Longboard Fahrer erlitten leichtere Verletzungen.

Keiner der Verkehrsteilnehmer trug zur Unfallzeit einen Helm.

