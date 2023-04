Osterkrone für Guntiabrunnen auf dem Günzburger Marktplatz

In Günzburg ist die Vorfreude auf Ostern groß: Während die Geschäfte zum Oster-Shopping in die Günzburger Innenstadt locken und die Außengastronomie in vollem Gange ist, präsentiert sich der Marktplatz wieder im bunten Osterkleid.

In aufwendiger Handarbeit banden die ehrenamtlichen Helferinnen des Günzburger Brauchtumsvereins auch dieses Jahr die Osterkrone für den Guntiabrunnen.

Der Brunnen auf dem Marktplatz zeigt sich pünktlich wieder mit fröhlicher Osterdekoration.

Über 800 Eier wurden von Hand mit Draht aufgefädelt und auch die Buchssträußchen, die

die Osterkrone verzieren, wurden in aufwendiger Arbeit geschnitten und gebunden. Bereits

das 15. Jahr infolge übernahmen diese Aufgaben die engagierten Vereinsmitglieder des

Günzburger Brauchtumsvereins. Die fertige Osterkrone haben die Mitarbeiter des Bauhofs

zum Marktplatz transportiert und auf den Brunnen aufgesetzt.

Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt an der tollen

Tradition, die den Günzburger Marktplatz für zwei Wochen noch etwas schöner macht,

erfreuen.