Polizeibericht Region Augsburg vom 17.06.2023

Unterpeiching -Diebstahl aus Verkaufshäusschen

Im Tatzeitraum vom 16.06.2023 / 08:00 Uhr bis 16.06.2023 / 18:00

Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldkassette samt dem darin

befindlichen Bargeld aus einem Verkaufshäuschen. Zeugen werden gebeten sich bei

der Polizeiinspektion Rain zu melden.

Oberndorf -Sachbeschädigung an Spielplatz

Im Tatzeitraum vom 09.06.2023 bis 16.06.2023 wurde der Spielplatz im

Pater-Frey-Ring durch einen/mehrere bislang unbekannte(n) Täter beschädigt.

Der/Die Täter beschmierten hierbei das Spielhaus mittels Edding. Weiterhin wurde ein

Holztisch angekokelt. Die Polizeiinspektion Rain bittet um sachdienliche Hinweise.

Diedorf-Ladendieb kommt zum Tatort zurück

Bereits am Donnerstag entwendete ein 13jähriger in einer Tankstelle in Diedorf ein

Feuerzeug im Wert von 12 Euro. Dies wurde zwar beobachtet, der Dieb konnte jedoch

nicht festgehalten werden.

Am nächsten Tag erscheint er erneut in der Tankstelle und wird vom dortigen Personal

wiedererkannt. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Täter zeigte sich vor Ort unkooperativ und uneinsichtig. Durch die

Streifenbesatzung wurde er an den Sorgeberechtigten übergeben.

Margertshausen- Straßenlaterne umgefahren

Bereits am letzten Dienstag, 13.06.2023, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr

wurde am Wendehammer vor der Zufahrt zum Sportplatz Margertshausen eine

Straßenlaterne umgefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich

um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wurde auf 2.300 Euro

beziffert.

Diedorf- Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 15:40 Uhr musste ein 27jähriger mit seinem Pkw in Diedorf in der

Hauptstraße an einer roten Ampel halten.

Ein 20jähriger mit seinem Kraftrad erkannte dies zu spät und fuhr dem Vordermann

leicht auf.

Der Gesamtschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei zum

Glück niemand.

