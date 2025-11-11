Newsletter
Paar randaliert und bedroht Nachbarn mit Messer in Nürnberg-Gostenhof
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (1064) In der Nacht auf Montag, den 10. November 2025, sorgten ein 29-jähriger Mann und seine 25-jährige Begleiterin im Nürnberger Stadtteil Gostenhof für Aufregung. Sie warfen Glasflaschen gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses und bedrohten Anwohner mit einem Messer.

Störende Randale in Gostenhof

Der Vorfall ereignete sich im Garten einer Erdgeschosswohnung in der Rothenburger Straße. Gegen 21:30 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem der 29-jährige Deutsche gemeinsam mit seiner Begleiterin Glasflaschen auf den Boden und gegen die Hausfassade geworfen hatte. Die beiden befanden sich zu Gast in der Wohnung. Auf Ansprachen von Anwohnern vom Balkon des ersten Stocks reagierte der Mann aggressiv und bedrohte sie mit einem Messer.

Festnahme durch das Unterstützungskommando

Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West und das Unterstützungskommando Mittelfranken (USK) eintrafen, hatten sich die Verdächtigen in die Wohnung zurückgezogen. Beamte des USK konnten die beiden dort überwältigen. Während die 25-jährige Frau Widerstand leistete und gefesselt werden musste, ließ sich der 29-jährige Mann widerstandslos festnehmen, spuckte jedoch während des Transports in einem Polizeifahrzeug in Richtung der Beamten.

Alkoholisierte Verdächtige unter Verdacht von Drogenmissbrauch

Es stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtige alkoholisiert waren. Zudem bestand der Verdacht auf Drogenkonsum, weshalb die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme anordnete. Der 29-Jährige wird wegen des Verdachts der Bedrohung und die 25-Jährige wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel