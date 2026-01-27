type here...
Paar wegen Betrugsmasche an Augsburger Supermarktkasse festgenommen
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei einem Vorfall am Montag, dem 26. Januar 2026, wurden in Lechhausen zwei Tatverdächtige bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße “Steinerne Furt” ertappt. Ein 43-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau stahlen mehrere Lebensmittel durch eine Betrugsmasche an der Selbstbezahlkasse.

Ungewöhnliches Verhalten an der Kasse entlarvt

Gegen 12:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Supermarktes den Mann, als dieser Waren scannte und an seine Komplizin übergab. Dabei verwendete er bewusst für jeden Artikel einen falschen Barcode. Das Paar bezahlte somit nur eine zweistellige Summe, während der tatsächliche Warenwert im dreistelligen Bereich lag.

Polizeiliche Ermittlungen aufgenommen

Nachdem der Mitarbeiter die Situation bemerkt hatte, hielt er die beiden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese hat nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls gegen den 43-Jährigen und die 51-Jährige aufgenommen. Beide Personen sind deutsche Staatsbürger.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

