Paketlieferant fährt Transporter bei Schiltberg an den Baum

Am 18.04.23, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Paketlieferant mit seinem Kleintransporter von Bergen kommend in Richtung Aufhausen.

Am Ortseingang Aufhausen geriet der Fahrer aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch die Wucht des Anpralls lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Am Kleintransporter wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt, weshalb das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.