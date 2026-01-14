Paketzusteller wegen sexuellen Übergriffs in Schwanthaler Höhe festgenommen

Am Montag, den 12. Januar 2026, gegen 13:10 Uhr, kam es auf der Schwanthaler Höhe zu einem schockierenden Vorfall. Ein 33-jähriger Paketzusteller mit mazedonischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München, lieferte an der Westendstraße ein Paket an eine 29-jährige Frau aus und bat um ein Glas Wasser.

Sexueller Übergriff führt zu Polizeieinsatz

Nachdem ihm dies gewährt wurde, betrat der Zusteller die Wohnung der Frau, machte ihr Komplimente und begann, sie unsittlich zu berühren. Trotz ihrer mehrfachen Ablehnung und Versuche, ihn abzudrängen, drängte der Mann darauf, dass sie sexuelle Handlungen an ihm vornehme. Es gelang der 29-Jährigen schließlich, den Eindringling aus ihrer Wohnung zu drängen und den Polizeinotruf zu verständigen.

Ermittlung durch das Kommissariat 15

Polizeikräfte der Inspektion 14 (Westend) konnten den Täter im Umfeld feststellen und vorläufig festnehmen. Er wurde wegen sexuellen Übergriffs angezeigt, jedoch nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.