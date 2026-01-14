Newsletter
type here...
Paketzusteller wegen sexuellen Übergriffs in Schwanthaler Höhe festgenommen
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Paketzusteller wegen sexuellen Übergriffs in Schwanthaler Höhe festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 12. Januar 2026, gegen 13:10 Uhr, kam es auf der Schwanthaler Höhe zu einem schockierenden Vorfall. Ein 33-jähriger Paketzusteller mit mazedonischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München, lieferte an der Westendstraße ein Paket an eine 29-jährige Frau aus und bat um ein Glas Wasser.

Sexueller Übergriff führt zu Polizeieinsatz

Nachdem ihm dies gewährt wurde, betrat der Zusteller die Wohnung der Frau, machte ihr Komplimente und begann, sie unsittlich zu berühren. Trotz ihrer mehrfachen Ablehnung und Versuche, ihn abzudrängen, drängte der Mann darauf, dass sie sexuelle Handlungen an ihm vornehme. Es gelang der 29-Jährigen schließlich, den Eindringling aus ihrer Wohnung zu drängen und den Polizeinotruf zu verständigen.

Ermittlung durch das Kommissariat 15

Polizeikräfte der Inspektion 14 (Westend) konnten den Täter im Umfeld feststellen und vorläufig festnehmen. Er wurde wegen sexuellen Übergriffs angezeigt, jedoch nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Glatteis geschlossen

0
Augsburg, 13. Januar 2026 – Der Zoo Augsburg bleibt...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...

Neueste Artikel