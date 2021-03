Papierlaster wird auf der A96 bei Landsberg ein Raub der Flammen

Große Aufregung herrschte am Sonntagmittag an der A96. Auf dem Rastplatz Lechwiesen Süd bei Landsberg am Lech stand eine Zugmaschine in Flammen.

Sie schlugen aus dem mit Papier beladenen Gespann und griffen wenig später auf einen daneben parkenden Sattelzug über. Da auch dieser mit Papier beladen war, fand das Feuer hier schnell Nahrung. Der Fahrer des zweiten Lkws reagierte geistesgegenwärtig und konnte seine Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln und in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Landsberg musste die Brände löschen und gemeinsam mit der Feuerwehr Buchloe bergen.

Während des Einsatzes kam es auf dem Rasthof zu Behinderungen, der Verkehr auf der Autobahn konnte nahezu unbehindert verkehren.