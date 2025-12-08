Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
14.2 C
London
Politik & Wirtschaft
Paramount will Netflix bei Warner-Übernahme überbieten

DTS Nachrichtenagentur
Die US-Filmproduktionsgesellschaft Paramount will Netflix bei der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery überbieten. Das Unternehmen wandte sich am Montag mit einem reinen Barangebot direkt an die Warner-Aktionäre und bietet insgesamt rund 108 Milliarden US-Dollar, entsprechend 30 US-Dollar pro Aktie.

TV-Fernbedienung mit Streaming-Anbietern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Netflix hatte zuvor 27,75 US-Dollar geboten, bestehend aus 23,25 US-Dollar cash und 4,50 US-Dollar in Aktien – und dies auch schon mit dem Warner-Management vereinbart. Ganz vergleichbar sind die Angebote aber nicht: Während Netflix die Kabelsparte von Warner, zu der unter anderem auch der US-Nachrichtensender CNN gehört, nicht übernehmen will, will Paramount die vollständige Übernahme.

“Wir befinden uns an der Wall Street, wo Bargeld immer noch König ist”, sagte Paramount-CEO David Ellison am Montag in einem Interview mit CNBC. “Wir bieten den Aktionären 17,6 Milliarden Dollar mehr in bar als der aktuell mit Netflix abgeschlossene Vertrag. Und wir sind überzeugt, dass sie für unser Angebot stimmen werden, sobald sie sehen, was es beinhaltet.”

Neueste Artikel