Pardubice, Rögle und Davos -Attraktiver Dolomitencup für die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther nehmen auch dieses Jahr wieder am Dolomitencup teil und tragen dort ihre beiden ersten Testspiele zur Saison 2023-24 aus.

Das renommierte Vorbereitungsturnier wird vom 18. bis 20. August 2023 in der Würtharena in Neumarkt ausgetragen.

Neben den Augsburger Panthern gehen Titelverteidiger Dynamo Pardubice aus der Tschechischen Republik, Rögle BK aus Schweden und der HC Davos aus der Schweiz an den Start. So ist das internationale Einladungsturnier auch in diesem Sommer wieder hochkarätig besetzt.

Die Panther bestreiten ihr Halbfinale am Samstag, 19. August um 20:00 Uhr gegen Pardubice. Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag, 20. August 15:45 Uhr statt. Eröffnungsbully im Finale ist dann um 20:00 Uhr.

Tickets für den Dolomitencup sind ab Freitag, 21. April 2023 online unter www.dolomitencup.com erhältlich.