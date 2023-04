Parkchaos am Zoo Augsburg – Fraktion SPD/DIE LINKE dringt auf Lösung des Problems

Nachdem am vergangenen Ostermontag laut Medienberichten ca. 100 Fahrzeuge von Besucherinnen und Besuchern des Zoos und des Botanischen Gartens auf einer Futterwiese im Trinkwasserschutzgebiet geparkt haben, fordert die Fraktion aus SPD und Linken im Augsburger Stadtrat endlich eine Lösung.

„Alle Jahre wieder“. In Augsburg könnte man diesen Weihnachtsklassiker auch jedes Jahr im Frühjahr zum Besten geben. Mit den ersten schönen Tagen des Frühlings kommt das Parkplatz-Chaos an den Augsburger Zoo, dem Botanischen Garten und in die angrenzenden Stadtviertel“, bemängelt Fraktionschef Dr. Florian Freund. Dabei liegen laut Freund schon seit Jahren entsprechende Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Der Zoo hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die vorhandenen Parkplätze nicht ausreichen und es wurden damals schon Möglichkeiten für die Errichtung eines Parkdecks ausgearbeitet. „Unsere Fraktion hat sich deshalb seit Jahren immer wieder dafür ausgesprochen, endlich etwas zu unternehmen. Zuletzt haben wir vorgeschlagen, im Zuge der Sanierung des Spickelbades, auf dem dortigen Parkplatz ein Parkdeck zu errichten und entsprechende Kapazitäten zu schaffen“, erklärt Freund. Passiert sei nichts, kritisiert der Landtagskandidat.

„Wenn die schwarz-grüne Stadtregierung versuche, durch eine konsequente Verweigerung von Lösungen für das Parkplatzproblem am Zoo, die Menschen zum Verzicht auf das Auto zu erziehen, dann geht das beim Zoo an der Realität vorbei, weil Alternativen, wie eine attraktive ÖPNV-Anbindung, fehlen und ein Großteil der Besucherinnen und Besucher aus dem näheren und weiteren Umland kommen“, kritisiert Stadträtin Sieglinde Wisniewski.

„Wenn Sie als Familie, in einer Landkreisgemeinde wohnen und am Sonntag in den Zoo oder in den Botanischen Garten wollen, dann können Sie genau ein Verkehrsmittel wählen“, erklärt Wisniewski. „Und das ist das Auto“. Diese Fakten könne man nicht einfach wegdiskutieren. Die Thematik ist allerdings schon seit Jahren bekannt, auch zu Zeiten der vorausgehenden CSU/SPD-Stadtregierung wurde an dieser Stelle nicht angepackt.

„Der Zoo ist unglaublich attraktiv, ein Besuchermagnet und ein Aushängeschild für die gesamte Region. Das dürfen wir nicht aus ideologischen Gründen aufs Spiel setzen“, so Freund abschließend.