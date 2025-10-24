Newsletter
Passauer Fahnder finden 200.000 Euro in Audi: Verdacht auf Geldwäsche
Polizeipräsidium Niederbayern
Passauer Fahnder finden 200.000 Euro in Audi: Verdacht auf Geldwäsche

Von Alfred Ingerl

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 nahe Passau haben Schleierfahnder am 23. Oktober 2025 eine erhebliche Summe Bargeld entdeckt. Aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche wurden die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei übergeben.

Details zur Verkehrskontrolle

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau überprüften gegen 10.30 Uhr einen Audi Q7 am Parkplatz Hammerbach in Richtung Österreich. Der Wagen wurde von einem 33-jährigen Ukrainer gefahren. In seinem Rucksack fanden die Beamten rund 200.000 Euro in bar.

Verdacht auf Geldwäsche

Da der Mann keine Erklärungen zur Herkunft des Geldes geben wollte oder konnte, beschlagnahmten die Beamten das Geld. Dies geschah in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau, da die Vermutung der Geldwäsche besteht.

Weitere Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

