Passauerin seit August 2025 vermisst: Spaziergänger findet menschliche Überreste

PASSAU. Am Sonntagnachmittag (25. Januar 2026) machte ein Spaziergänger in der Nähe von Passau eine erschreckende Entdeckung: mutmaßlich menschliche Überreste.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Bereits kurze Zeit später konnte die Identität der gefundenen Person geklärt werden.

Identität der Vermissten geklärt

Es handelt sich um eine seit August 2025 vermisste Frau aus Passau. Laut den bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine Gewalttat oder Fremdeinwirkung.

Dank an die Öffentlichkeit

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Fahndung. Es wird darum gebeten, alle übermittelten Bilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen endgültig zu löschen.