Patrona-Bavariae-Medaille für zwei Lebensretter aus dem Landkreis Günzburg

Eine schöne Sommerradtour endete im Juli 2021 in einer dramatischen Rettungsaktion. Ein 73-jähriger Mann machte an diesem Sommertag eine Radtour mit seiner Ehefrau. Sie kamen am sogenannten Bibersee in Reisensburg vorbei, als der Mann plötzlich stürzte und in einen Wasserlauf fiel. Er war nicht mehr ansprechbar, seine Frau schaffte es nicht, ihn alleine aus dem Wasser zu ziehen.



Richard Mann und Christin Flötzner befanden sich zum Glück in der Nähe und hörten die Hilferufe der Ehefrau des Verunglückten. Sofort eilten sie dem Mann zur Hilfe. Die beiden Angler leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen, sie starteten Wiederbelegungsmaßnahmen und retteten so das Leben des Mannes.

Nun überreichte Landrat Hans Reichhart den beiden Lebensrettern für ihr beherztes Handeln die Anerkennung des Regierungspräsidenten von Schwaben, Dr. Erwin Lohner, in Form einer Urkunde, sowie die Patrona-Bavariae-Medaille des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Landrat Hans Reichhart sprach auch im Namen des Landkreises Günzburg seinen Dank aus. „Zum Glück waren Sie an diesem Tag in der Nähe. Sie sind nicht einfach weggegangen, als eine Person Hilfe benötigt hat. Sie haben die Notlage sofort erkannt und ohne eine Sekunde zu zögern geholfen.“ Für das Retten von Menschenleben könne nicht genug gedankt werden.