Paukenschlag! Stefan Reuter nicht mehr Geschäftsführer des FC Augsburg

Paukenschlag beim FC Augsburg. Stefan Reuter ist nicht mehr Sportgeschäftsführer des Bundesligisten. Der Manager hat sein Amt zur Verfügung gestellt.

Stefan Reuter war seit dem 27. Dezember 2012 der Verantwortliche im sportlichen Bereich beim FC Augsburg, die Betonung liegt auf dem war. Wie am Dienstag aus dem Umfeld bekannt wurde, gehen der FCA und sein Sportgeschäftsführer künftig getrennte Wege. Wirklich überraschend war die Entscheidung für genaue Beobachter allerdings nicht. Bei den letzten öffentlichen Terminen übernahm zuletzt der kaufmännische Geschäftsführer Michael Ströll die Rolle in der ersten Linie. Auch der neue Sportdirektor Jurendic wirkte dort bereits. Um Reuter war es zuletzt , nach der Präsentation von Jurendic ruhig geworden. „Die genaue Aufgabenverteilung wird man noch sehen“, hatte Reuter damals gesagt, nun ist er dort nicht mehr eingebunden.

Nach unseren Informationen soll Jurendic den sportlichen Bereich künftig alleine verantworten, die Geschäftsführerfunktion für die FCA KGaA bleibt bei Ströll. Reuter hat nach offizieller Sprechweise sein Amt aufgegeben und steht dem Verein nur noch in beratender Funktion zur Verfügung.

„In unseren Gesprächen haben wir seit Ende der letzten Saison über die zukünftige Ausrichtung des sportlichen Bereichs diskutiert, uns dazu laufend ausgetauscht und gute Ergebnisse erzielt. Diese setzen wir nun Schritt für Schritt um. Durch die intensiven Gespräche wurden erfolgreich Strukturen geschaffen, die den Klub zukunftsfähig machen“, beschreibt Präsident Markus Krapf den Entwicklungsprozess. „Auch wenn sich Stefan Reuter jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, wird er dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen. Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg und wird in seiner neuen Rolle einen wichtigen Beitrag für die künftige Entwicklung des Klubs leisten.“

In Reuters Amtszeit konnte die Bundesliga immer gehalten werden. Der größte Erfolg war die Qualifikation für die Europa League in der Saison 2014/15 und die tolle Europasaison, die erst in den KO-Runde in Liverpool endete. Seit dieser Zeit fand sportlich aber keine positive Entwicklung statt, Augsburg kämpft immer um das Bundesligasticket. Diese fehlende Entwicklung und nicht nur glückliche Transfer- und Trainerentscheidungen haben den Manager in das Zentrum der öffentlichen Kritik gestellt, diese hat nun ein Ende gefunden.