Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Paus: Gesetz für Ukraine-Hilfe aus russischem Vermögen nötig

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Lisa Paus (Grüne), hält ein eigenes Bundestagsgesetz für nötig, wenn die Ukraine Kredite von bis zu 140 Milliarden Euro aus eingefrorenem russischem Vermögen erhalten soll. Über die Verwendung der Vermögen berät am Donnerstag der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs.

Paus: Gesetz Für Ukraine-Hilfe Aus Russischem Vermögen Nötig
Lisa Paus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn sich der Rat am Donnerstag einigt, dann braucht es natürlich ein nationales Gesetz für die Absicherung”, sagte Paus dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Mittwochausgaben). “Das ist unstrittig, richtig und nachvollziehbar. An den Details wird gearbeitet”, erklärte sie. “Das würde aber nicht mehr kurzfristig geschehen, sondern erst im neuen Jahr.”

Der Finanzbedarf der Ukraine wird bis Ende 2027 auf 135,7 Milliarden Euro geschätzt. Die in der EU festgesetzten Gelder der russischen Zentralbank belaufen sich insgesamt auf bis zu 210 Milliarden Euro.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Politik & Wirtschaft

BDI sieht in Wirtschaft “aggressive Stimmung” gegen Regierung

0
Das aus Sicht vieler Experten mangelnde Reformtempo der Bundesregierung...

Neueste Artikel