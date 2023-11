Pause beendet | BG Leitershofen/Stadtbergen empfängt Speyer

Nach der einwöchigen Spielpause geht es für die BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga am Samstagabend in eigener Halle weiter. Zu Gast in Stadtbergen sind dann die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer (Spielbeginn 19.30 Uhr/Einlass ab 18.15 Uhr). Das Vorspiel bestreitet um 16.30 Uhr die U16 der baramundi basketball akademie gegen die Frankonia Baskets Nürnberg.

Die Stadtberger wollen frisch gestärkt in das Spiel gehen, nutzten die spielfreie Periode zunächst zur Regeneration, bevor zu Beginn der Woche die Vorbereitung auf das Match gegen Speyer dann wieder intensiv begann. Die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz weist ebenso wie die BG aus dem bisherigen Saisonverlauf drei Siege und vier Niederlagen auf, gilt also als direkter Konkurrent im Kampf um die Play-Off Plätze. Die Fans dürfen sich also auf ein spannendes Spiel freuen, in dem es um einiges geht. Denn während der Sieger der Partie in der Tabelle eher nach oben schielen darf, wird es für den Verlierer eher in die andere Richtung gehen. Kangaroos Cheftrainer Emanuel Richter: „Die Baskets spielen einen ähnlichen Spielstil wie zuletzt Ulm. Sie haben sehr gute Schützen in ihren Reihen und agieren auf dem Spielfeld sehr schnell. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns, aber zu Hause wollen wir dieses Match natürlich gewinnen und den hoffentlich wieder zahlreich erscheinenden Fans ein Basketballspektakel bieten“, so Richter. Dem Leitershofer Übungsleiter wäre es sicherlich recht, wenn die Seinen an die Leistung der letzten Partie bei der Orange Academy anknüpfen könnten. Dort zeigte man die bis dato beste Saisonleistung und überzeugte vor allem in der Offensive mit 99 erzielten Punkten und 13 erfolgreichen Dreiern, auch wenn am Ende eine mehr als unglückliche Niederlage zu Buche stand. Personell kann man voraussichtlich erneut mit der besten Mannschaft antreten, Verletzungen waren keine zu beklagen.

Die Gäste aus der Domstadt bauen mit dem US-Amerikaner Daryl Woodmore (31/189), dem spanischen Guard Carlos Hidalgo Guijo (26/185) sowie dem Ex-Karlsruher Christoph Rupp (29/195) auf einen gleichsam spielstarken als auch treffsicheren Backcourt. Direkt am Brett überragt 2,12 Meter Riese David Aichele (24). Trainer Carl Mbassa, früher selbst ein erfolgreicher Spieler in dieser Liga, hat aber auch eine ganze Menge hochtalentierter Youngstars wie Dennis Diala (19), Samuel Schally (19), David Pisic (20) oder Simon Franke (21) im Team. Dazu kommt Powerforward Marko Dordevic (20), der vor der Saison aus Hanau kam, zuletzt aber noch verletzungsbedingt fehlte. Das Team ist also insgesamt sehr ausgeglichen besetzt und kann hohes Tempo gehen. Die Pfälzer legten vor der kurzen Pause ebenso wie die Kangaroos eine sehr gute Vorstellung aufs Parkett und bezwangen PRO-A Absteiger Black Forest Panthers Schwenningen klar mit 87:72.

Nach dreiwöchiger Pause freut man sich bei den Stadtbergern wieder auf ein Heimspiel. Geschäftsführer Andreas Moser: „Wir gastieren im Vergleich zum doch mit Heimspielen eng getakteten Oktober im gesamten Monat November nur ein einziges Mal in der Stadtberger Sporthalle, dementsprechend gut verlief jetzt schon der Vorverkauf. Es wird aber natürlich auch Karten an der Abendkasse geben, trotzdem empfehlen wir eine rechtzeitige Anreise am Samstagabend, da mit Wartezeiten am Eingang zu rechnen ist“, so Moser.