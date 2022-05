Payerl geht weiter für die Augsburger Panther auf Torejagd

Die Augsburger Panther können weiter auf die Dienste von Adam Payerl setzen. Der Top-Torjäger hat seinen Vertrag trotz anderer Angebote um ein weiteres Jahr verlängert.

Adam Payerl stürmt seit der Saison 2018-19 für die Panther in der PENNY DEL. In 198 Spielen im Augsburger Trikot verbuchte der 191 cm große und 98 kg schwere Rechtsschütze 63 Tore und 61 Assists. In der abgelaufenen Spielzeit zählte er zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Seine 24 Tore und 40 Scorerpunkte sind die besten Werte in der Profikarriere des 31-jährigen Kanadiers. Obwohl Payerl überwiegend als Außenstürmer eingesetzt wird, ist er am Bullypunkt von großem Wert für sein Team. Mit knapp 59 % gewonnener Anspiele zählte er zu den besten Bullyspielern der gesamten Liga.

„Adam Payerl verfügt über große Qualitäten in allen Bereichen des Spiels. Nach einer für ihn schweren Geister-Saison 2020-21 hat er das Vertrauen des Clubs in der abgelaufenen Saison mit sehr guten Leistungen zurückgezahlt. Er ist körperlich stark, hat einen guten Schuss und ist ein Teamplayer. Gerade auf die Teamfähigkeit wollen wir bei der Zusammenstellung des neuen Kaders großen Wert legen. Nur gemeinsam werden wir erfolgreich sein“, so Headcoach Peter Russell.

Adam Payerl zu seiner Vertragsverlängerung: „Es klingt wie eine Floskel, aber ich fühle mich in Augsburg rundum wohl und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison erfolgreicher sind und in die Playoffs einziehen. Ich hoffe, dass uns eine normale Saison ohne Einschränkungen bevorsteht und wir das Curt-Frenzel-Stadion kommende Saison gemeinsam mit den Pantherfans wieder häufiger zum Beben bringen.“