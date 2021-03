PCR-Tests und Schnelltests – Das sind die Stellen in Memmingen

Wer sich in Memmingen auf eine Corona-Erkrankung testen lassen will, der hat derzeit folgende Möglichkeiten:

Testzentrum

Man kann sich im kommunalen Testzentrum in der Stadionhalle kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wer getestet werden will, muss sich zuvor beim städtischen Gesundheitsamt anmelden unter der E-Mail testzentrum@memmingen.de oder unter der Telefonnummer 08331/ 850-975. Die Mail muss folgende Informationen enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer und Anschrift. Erst mit diesen Daten kann das Gesundheitsamt Termine vergeben. Nur Personen ohne Covid-19-Symptome können sich dort testen lassen.

Wer Symptome bemerkt, soll sich wie bisher telefonisch an seinen Hausarzt wenden oder an den Hausärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117. Die Testungen finden in der Stadionhalle (Bodenseestr. 44) in Memmingen statt.

Antigen-Schnelltests werden in Memmingen auch angeboten. Wer getestet werden möchte, meldet sich wie oben beschrieben an und ergänzt, dass er oder sie einen Schnelltest wünscht. In der Regel ist eine Testung am Folgetag möglich. Die Testung ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus Bayern kostenlos. Der oder die Getestete wartet ca. 20 Minuten auf das Ergebnis. Ist es negativ, erhält er/sie eine entsprechende Bescheinigung. Ist es positiv, fährt man gleich erneut durch die Teststrecke und wird mit einem PCR-Test getestet. Das Testzentrum bietet Testungen montags und freitags von 13-18 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 10-15 Uhr an.

Ab dem 6. April wird das Angebot erweitert, dienstags und freitags ist dann die Testung auch von 18 bis 21 Uhr möglich. An einer erneuten Ausweitung der Testzeiten wird gearbeitet.

Hausärzte

Einige Hausärzte bieten in ihren Praxen ebenfalls Schnelltests an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, ob er diesen Service anbietet.

Apotheken

Apotheke im Illerpark Telefonnummer: 08331 984900

Stern Apotheke in der Lindentorstraße (Testet auf Anmeldung Telefonnummer 08331 2875)