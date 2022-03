PCR-Testzentrum auf dem Augsburger Plärrergelände schließt

Das PCR-Testzentrum der Stadt Augsburg auf dem Plärrergelände schließt am Montag, 28. März, 15 Uhr. Das Zelt wird am Dienstag, 29. März abgebaut. Die Kapazitäten werden in die bestehende Teststation vor dem Impfzentrum in der Bürgermeister-Ullrich-Straße integriert. Dies bedeutet eine Erweiterung der dortigen Testkapazitäten auf 1000 Tests pro Tag.

Mit dem Abbau des Testzelts auf dem Plärrergelände wird auch das bisherige Konzept „drive-through“ beendet, bei dem die Testperson im Auto sitzend abgestrichen wird. Alle Tests

werden – wie auch in den anderen Teststationen – per regulärem Abstrich durchgeführt. Die Anzahl der täglich angebotenen Tests von bis zu 1.500 pro Tag (Teststation am Impfzentrum und Teststation Maxstraße 59) bleibt erhalten.

Berechtigung für kostenfreie PCR-Tests

Sowohl im früheren Testzelt am Impfzentrum, wie auch in der Teststation Maxstraße 59, war das Test-Angebot bereits seit dem 1. März um kostenfreie PCR-Tests erweitert worden. Die Stadt Augsburg hat damit einen Strategiewechsel hin zu einem dezentralen Angebot vollzogen. Denn kostenfreie PCR-Tests gab es zuvor nur zentral am Standort des Testzentrums.

Wer für einen kostenfreien PCR-Test berechtigt ist, geben der Bund und der Freistaat Bayern vor. Demnach sind ausgewählte Personengruppen berechtigt, zum Beispiel Personen mit einem positivem Schnelltest oder Mitarbeitende aus dem Pflegebereich.