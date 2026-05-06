Pedelec-Diebstahl in Augsburg: Polizei ermittelt nach nächtlichem Diebstahl in der Innenstadt
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Pedelec-Diebstahl in Augsburg: Polizei ermittelt nach nächtlichem Diebstahl in der Innenstadt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – In der Nacht von Montag, dem 4. Mai 2026, auf Dienstag, den 5. Mai 2026, wurde in der Eichdendorffstraße in der Innenstadt ein Pedelec gestohlen. Eine 51-jährige Frau hatte ihr elektrisches Fahrrad an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass das Pedelec verschwunden war.

Inhalte im Überblick

Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und fahndet nach den bislang unbekannten Tätern.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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