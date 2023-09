Pedelec-Fahrer kommt bei schwerem Verkehrsunfall in Merching ums Leben

Am 13.09.2023 ereignete sich gegen 14:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen der Staatsstraße 2380 und dem Kreisverkehr zur Unterberger Straße in Merching.

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem Pedelec von einem Feldweg auf die genannte Verbindungsstraße und kollidierte dabei mit einem 84-jährigen Pkw-Fahrer, der in südöstlicher Richtung unterwegs war, also in Fahrtrichtung Kreisverkehr Unterberger Straße. Der Fahrradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Umgehend wurden Notarzt, Rettungskräfte, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Friedberg zum Unfallort gerufen.

Die Verbindungsstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.