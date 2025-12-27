Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
4.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Peer Steinbrück wirft der SPD Orientierungslosigkeit vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück attestiert seiner SPD eine programmatische Orientierungslosigkeit. “Die SPD ist auf der Suche nach sich selbst”, sagte er der “Süddeutschen Zeitung” (Samstagausgabe).

Peer Steinbrück Wirft Der Spd Orientierungslosigkeit Vor
Peer Steinbrück (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dem Diktum von Willy Brandt, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll, läuft sie hinterher.” Aktuell vermittelten Teile der Partei den Eindruck, “dass aus der Addition legitimer Minderheitsinteressen eine politische Mehrheit zu gewinnen sei”.

Dazu zählt er etwa Themen wie Cannabis, Namensrecht, Geschlechtsbestimmung oder Identitätspolitik. Steinbrück hält das für den falschen Weg. “Ich bin überzeugt, dass der weit überwiegende Teil der Bürgerschaft das definitiv nicht als politische Hauptsachen und ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung bewertet”, sagt er.

Die SPD sei vielmehr immer dann erfolgreich gewesen, “wenn sie ihren Einsatz für mehr Gerechtigkeit mit dem Angebot verbunden hat, die ökonomisch-technologische Kompetenz aus der Breite der Gesellschaft abzubilden”, so Steinbrück. “Wenn eines dieser beiden Beine zu kurz ist, läuft man nur im Kreis.”

Scharf kritisierte der 78-Jährige auch eine Selbstbezogenheit, die Teile der Politik und auch seiner Partei erfasst habe. “Der Ernstfall der Politik scheint die Delegiertenkonferenz oder der Parteitag zu sein”, sagt er. Um dort aufgestellt zu werden, müsse man “den parteiverträglichen Kodex und die Töne der dominanten Strömungen auf dem Parteitag so korrekt wie möglich singen”. Das jedoch sei der völlig falsche Fokus. “Der politische Ernstfall sollte die Begegnung mit den Wählern sein – und dem, was die umtreibt”, sagt Steinbrück.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel