Pentagon: Explosion am Kabuler Flughafen

Am Flughafen von Kabul hat sich am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Explosion ereignet. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, auf Twitter. „We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can“, so der Pentagon-Vertreter.

Über die Hintergründe des Vorfalls lagen zunächst keine Informationen vor.