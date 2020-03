Pepsi aus dem Wasserhahn – SodaStream kommt in Deutschland mit PepsiCo-Sirups auf den Markt

Wassersprudlerhersteller SodaStream will jetzt auch das Softdrink-Segment umgestalten und kommt ab Mai 2020 in Deutschland mit einer kompletten Sirup-Range der beliebten Marken aus dem Hause PepsiCo in den deutschen Handel.

„Weniger schleppen, Vermeidung traditioneller Einwegflaschen, voller Genuss – immer mehr Deutsche sind in den vergangenen Jahren buchstäblich auf den Geschmack des Selbstsprudelns gekommen. Mit den Pepsi-Sirups wagen wir nun den Schritt aus der Flavor-Nische in den Großflächenmarkt und sind sicher, dass diese Entscheidung buchstäblich einschlagen wird“, sagt Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer von SodaStream Deutschland/Österreich.

Pepsi, Pepsi Max, 7up, 7up free, Mirinda, Mirinda Light, Schwip Schwap, Schwip Schwap Zero, Mountain Dew und Moutain Dew No Sugar – zehn Sirups à 440 ml, die das Sprudeln von je 9 Litern Fertiggetränk ermöglichen, werden ab Frühling in den deutschen Regalen stehen.

Großflächig im Einzel- und im Onlinehandel

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Sirups liegt bei je 4,99 Euro. Ab Mai führt SodaStream die bekannten Flavors auch auf nationaler Ebene in den Markt ein. Rüdiger Koppelmann: „Wir werden dann mit unseren Produkten bei all unseren Vertriebspartnern – von klassischen Lebensmittelmärkten und Supermärkten über Elektrofachhändler bis hin zu Online-Händlern – gelistet sein.“

PepsiCo begeistert von Klassikern zum Selbstsprudeln

Für PepsiCo auf der anderen Seite stellen die Sirups eine zusätzliche Vertriebs- und Marketingplattform dar. Jim Andrew, Executive Vice President bei PepsiCo (SodaStream, Beyond the Bottle, New Ventures): „Die Zusammenarbeit mit SodaStream gibt uns die Möglichkeit, unser eigenes Ziel, den Plastikverbrauch zu reduzieren, gemeinsam zu erreichen. Damit ist sie ein wichtiger Schritt in eine bessere, nachhaltigere Zukunft und ein weiterer wichtiger Meilenstein für uns auf diesem Weg.“