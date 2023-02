Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek hat am Donnerstag im Auftrag des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an drei engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Schwaben ausgehändigt.

Holetschek betonte anlässlich der feierlichen Verleihung in Augsburg: „Der Bundesverdienstorden ist die höchste Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen.“

Der Minister ergänzte: „Ich freue mich sehr, heute Menschen auszeichnen zu dürfen, die anpacken und die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Sie sind Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, und stehen beispielhaft für das soziale Gesicht unseres Landes. Sie sind Helden unserer Zeit.“

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurden folgende Personen ausgezeichnet:

Rudolf Bader aus Illertissen insbesondere für sein herausragendes Engagement für eine zukunftsfeste Lebenshilfe.

Dr. Dietmar Stoller aus Lindau am Bodensee für seinen unermüdlichen Einsatz, die Lebensqualität von Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern.

Dr. Barbara Zagoricnik-Wagner aus Altusried hat sich herausragende Verdienste in der Hospiz- und Palliativarbeit erworben.