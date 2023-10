Personell dezimierter FC Memmingen empfängt den Tabellendritten Türkgücü München

Die wundersame Heilung über Nacht ist zwar nicht eingetreten, aber der FC Memmingen (16. / 14 Punkte) kann doch wieder mit mehr Personal in das Freitag-Heimspiel (19 Uhr) gegen den Tabellendritten Türkgücü München (31 Punkte) gehen.

Die zuletzt gesperrten Nicolai Brugger und Lukas Gerlspeck kehren im letzten Heimspiel der Vorrunde zurück. Dafür fehlt mit Tiziano Mulas der laut FCM-Trainer Bernd Maier „der beste Mann in den beiden letzten Begegnungen“. Der 21-jährige Mulas kassierte beim 3:5 am Dienstagabend beim SV Wacker Burghausen seine fünfte Gelbe Karte und muss aussetzen.

Die beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Bamberg und Burghausen tun weh. „So muss nun eben in den nächsten Spielen gegen die Favoriten eine Überraschung her“, fordert Maier. Nach Türkgücü kommt in einer Woche zum Rückrunden-Auftakt Spitzenreiter Würzburg Kickers. Für den Memminger Coach sind das die beiden spielstärksten Mannschaften der Liga. Die Devise nach acht Gegentreffern in zwei Spielen ist beim FCM klar: „Hinten dichthalten“. Stabilität in der Abwehr ist mehr denn je gefordert. Dafür wollten in Burghausen nach ihrer Rückkehr Kapitän Manuel Konrad und David Bauer sorgen. Beiden war aber anzumerken, dass sie kräftemäßig noch nicht voll auf der Höhe sind. Gleiches gilt wohl auch für die zuletzt flach gelegenen Matthias Moser, Noah Müller und Torhüter Dominik Dewein, die voraussichtlich zumindest wieder im Kader stehen. Eine finale Bestandsaufnahme wird es erst im Laufe des Freitags geben.

Dass es zuletzt nicht geklappt, will Maier aber nicht am Personal festmachen, sondern wie die Memminger aufgetreten sind: „Die Gegner war nicht übermächtig. Wir haben uns selbst geschlagen“. Nur Beton in der Abwehr soll gegen Türkgücü aber nicht angerührt werden, „wir haben schnelles Personal nach vorne und wollen Nadelstiche setzen“. Der Angriff steht rein statistisch gar nicht so schlecht da. In der Offensive bedeuten 23 erzielte Buden Rang neun. 39 Gegentore sind mit Abstand aber der schlechteste Wert der Zwischenbilanz. Gezählt werden im Endeffekt aber nur die Punkte und da verharrt der FCM nach wie vor auf dem Relegationsplatz. Nach wie vor ist im Tabellenkeller alles eng beieinander. Der Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätze besteht (noch).