Petersdorf | Mann will 4-jähriges Kind in Auto locken – Polizei bittet um Hinweise

Petersdorf (Kreis Aichach–Friedberg) | Am Samstag, 15.02.2020 wurde ein 4-jähriger Junge, gegen 13:00 Uhr, im Garten seines elterlichen Wohnanwesens in Petersdorf, am Weiglberg in verdächtiger Weise angesprochen.

Aus dem Fahrzeug heraus habe der männliche Fahrzeugführer eines roten Pkw versucht, das Kind „sinngemäß“ mit den Worten „Magst mein Auto anschauen?“ anzulocken. Als der 4-Jährige nicht darauf einging und stattdessen ins Wohnhaus lief, verschwand der Mann mit seinem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Anfahrt bzw. Flucht des roten Pkw könnte durchaus über den Feldweg (Verlängerung Weiglberg), nach Alsmoos, Fichtenstraße erfolgt sein.

Hinweise werden an die Polizei Aichach Tel.: 08251/8989-0 erbeten.