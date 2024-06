Ein Feuerwehrmann ist in Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) verstorben, wie ein Sprecher des Landratsamts am Sonntagmorgen mitteilte.

Der Mann, der zur Freiwilligen Feuerwehr Ehrenberg-Pfaffenhofen gehörte, wurde kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Zusammen mit drei Kollegen bestieg er ein Schlauchboot, um zu einem Bungalow zu gelangen, in dem mehrere Menschen eingeschlossen waren. Die Stadt mit 24.000 Einwohnern ist großflächig überflutet.

Tragischerweise kenterte das Boot in den Fluten. Drei der vier Feuerwehrleute konnten sich retten, doch der 42-jährige Feuerwehrmann wurde vermisst. Laut Bayerischem Rundfunk wurde seine Leiche gegen 2:20 Uhr gefunden.

In der nahegelegenen Stadt Schrobenhausen, etwa 25 Kilometer entfernt, wird aktuell eine Person vermisst. Diese Person soll sich zuletzt im Keller eines Hauses aufgehalten haben, als das Hochwasser kam. Wegen der Wassermassen können die Rettungskräfte das Haus derzeit nicht erreichen. In der Nacht zum Freitag hatten Helfer die Evakuierung von mehreren Hundert Menschen vorbereitet.