Zwischen 19 und 19:15 Uhr am Mittwochabend beging ein Täter einen Überfall auf die Aral-Tankstelle am Ortsausgang an der Äußeren Moosburger Straße in Pfaffenhofen an der Ilm.

Er überwältigte laut Polizeiangaben eine Angestellte und flüchtete anschließen. Angaben zur möglichen Beute sind derzeit noch nicht möglich, ebenso wie zum Aussehen des Täters. Aktuell laufen Fahndungsmaßnahmen, um den Flüchtigen zu finden.