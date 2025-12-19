Newsletter
Pfefferspray-Attacke am Würzburger Hauptbahnhof: 37-Jähriger festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Würzburg, 18. Dezember 2025 – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es am Würzburger Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall, bei dem ein junger Mann Pfefferspray einsetzte und mehrere Personen verletzte.

Pfefferspray-Einsatz nach Streit am Hauptbahnhof

Gegen 03:00 Uhr eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männern. Ein 37-jähriger Italiener zog dabei ein Pfefferspray und drohte einem gleichaltrigen Deutschen. Dieser versuchte, den Angreifer auf Abstand zu halten. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der Italiener das Pfefferspray ein, wodurch auch ein 21-jähriger Deutscher, der seinem Bekannten zur Hilfe kam, getroffen wurde. Ein herbeigeeilter Bahnmitarbeiter wurde ebenfalls mit dem Spray attackiert.

Ermittlungen zur Streitursache eingeleitet

Die Gründe, warum es zu diesem Streit kam, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Bahnmitarbeiter zeigte Zivilcourage, als er in die Auseinandersetzung eingriff und ebenfalls Opfer des Pfeffersprays wurde.

Polizei greift ein und nimmt Tatverdächtigen fest

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen. Nach der Eröffnung des Tatvorwurfs und durchgeführten strafprozessualen Maßnahmen wurde der Italiener entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

