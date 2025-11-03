Pferd bei Gärtenroth mutmaßlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein besorgniserregender Vorfall auf einer Koppel bei Gärtenroth im Landkreis Lichtenfels. Ein Pferd wurde durch eine mutmaßliche Stichverletzung an der rechten Bauchseite verletzt. Die Polizeiinspektion Lichtenfels hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Verdächtige Aktivitäten in Gärtenroth

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide und fügte dem Pferd die Verletzung zu. Trotz der Verletzung ist das Tier bei Bewusstsein und wird momentan durch die Besitzerin versorgt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im Zeitraum des Vorfalls im Raum Gärtenroth/Burgkunstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571 / 9520-0 zu melden.