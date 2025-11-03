Newsletter
Montag, November 3, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pferd bei Gärtenroth mutmaßlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein besorgniserregender Vorfall auf einer Koppel bei Gärtenroth im Landkreis Lichtenfels. Ein Pferd wurde durch eine mutmaßliche Stichverletzung an der rechten Bauchseite verletzt. Die Polizeiinspektion Lichtenfels hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Verdächtige Aktivitäten in Gärtenroth

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide und fügte dem Pferd die Verletzung zu. Trotz der Verletzung ist das Tier bei Bewusstsein und wird momentan durch die Besitzerin versorgt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im Zeitraum des Vorfalls im Raum Gärtenroth/Burgkunstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571 / 9520-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel