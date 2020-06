Pfronten | Zwei Gleitschirmflieger stoßen in der Luft zusammen und stürzen ab

Glück im Unglück hatten zwei Gleitschirmflieger am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß am Breitenberg.

Bei dem Luftunfall wurde nur ein 39-jähriger Pilot leicht an den Armen und Beiden verletzt. Beide Piloten starteten auf dem Startplatz bei sonnigen Wetter auf dem Breitenberg und drehten ihre Runden in der Nähe einer Felswand. Dabei übersah ein 65-jähriger Pilot den anderen 39-jährigen Piloten und beide Schirme gerieten aneinander. Daraufhin verloren beide Schirme schnell an Höhe und die Piloten schlitterten an der Felswand entlang zu Boden. Die beiden konnten sich anschließend selbst aus den Schirmen befreien und zur Bergstation der Bergbahn laufen.

Die alarmierte Bergwacht Pfronten und der Rettungshubschrauber musste nicht mehr eingreifen. Der verletzte Pilot begab sich selbst zum Arzt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Polizei Pfronten eingeleitet.