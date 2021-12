Phänomen der Kryptowährung Dogecoin: Was steckt dahinter?

Was ist das Dogecoin-Phänomen?

Dogecoin (DOGE) wurde aus dem beliebten Internet-Meme „Doge“ geboren, und sein Logo zeigt einen Shiba Inu-Hund. Die Open-Source-Digitalwährung wurde im Dezember 2013 von Billy Marcus aus Portland, Oregon, und Jackson Palmer aus Sydney, Australien, als Abspaltung von Litecoin gegründet. Die Schöpfer des Dogecoin sahen in ihm eine lustige und stressfreie Kryptowährung, die auch außerhalb des Bitcoin Kernpublikums Anklang finden würde, da sie sich auf das berühmte Hunde-Mem bezieht. Was es mit dem DOGE Phänomen auf sich hat, wird in diesem Überblick über Kryptowährungen näher erläutert.

Phänomen des Dogen Dreiecks

Zu Beginn dieses Jahres erreichte die Münze einen Höchstwert beim täglichen Handelsvolumen. Seitdem ist dieser Rekord nicht mehr gebrochen worden. Danach änderte sich das Muster der Preisbewegung und wurde wellenförmig, wobei jeder aufeinanderfolgende obere Impuls eine neue Preisspanne und ein logisches Retracement auf das Niveau von etwa 50 % eröffnet.

Eine solche Situation hat sich bereits mehrfach wiederholt. Analysten nennen es das „Doge-Dreieck-Phänomen“. Selbst ein unerfahrener Analytiker wird ein Dutzend konvergierender Dreiecke auf dem Diagramm oder eine Abbildung der Analyse finden. In der Regel ist dies ein Muster, das auf eine wahrscheinliche Fortsetzung des Trends hinweist. Und sie alle lösen sich nach oben hin auf, und zwar in der prognostizierten Bandbreite.

Merkmale der Anlage einer Münze

Das Hauptmerkmal, das einen Anleger mit Deutschland in einer Kryptowährung wie DOGE interessiert, ist, wie viel ein solcher Vermögenswert nicht nur jetzt wert ist, sondern auch sein Preis in einer Woche, einem Monat, einem Jahr. Heute entspricht 1 Dogecoin 28 US-Cent, oder 210 in Rubel. Sie können schnell und einfach Kryptowährung tauschen mit Kryptowährungen wie https://changelly.com/de/buy/doge.

Aus Sicht der Fundamentalanalyse – die Entwicklung von Blockchain Transaktionssystemen, die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen parallel zu Fiat Geld, wird den Wert der liquidesten digitalen Münzen erhöhen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Vor nur 5 Jahren war der gesamte Kryptowährung Markt nicht mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt jetzt 2,15 Billionen Dollar. Das ist ein Zuwachs von mehr als dem 20-fachen.

Die Münze hält einen respektablen 7. Platz in der Top – 10 der Weltrangliste von Kryptowährung kaufen. Dies gilt auch für die Höhe der Kapitalisierung – mehr als 35 Mrd. USD – und für das tägliche Handelsvolumen – etwa 2 Mrd. USD.

Unter der Annahme, dass sich dieser Trend fortsetzt, wird der Kryptomarkt in den nächsten 4–5 Jahren, d. h. zwischen 2025 und 2026, über 40 Billionen USD wert sein (etwa 30 % des weltweiten Geldes). Wenn wir das optimistischste Szenario in Betracht ziehen, können wir davon ausgehen, dass der Preis von Dogecoin irgendwo bei 2–4 USD liegen wird. Aber das ist nur eine Vermutung, und es ist wahrscheinlich, dass solche Preise schon viel früher zu sehen sein werden.

Tokenomics – grundlegende Funktionsparameter der Kryptomünze Dogicoin

Die grundlegenden technischen und funktionalen Merkmale der Dogecoin Münze, die für Investoren und Händler notwendig sind, sind die Ausgabe der Kryptowährung. Es sind jetzt insgesamt etwa 129 Milliarden Einheiten im Umlauf. Gleichzeitig betrug die Erstemission nur 100 Milliarden Dollar.

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die digitale Plattform von Dogecoin auf der Blockchain Plattform einer anderen bekannten Kryptowährung, LightCoin, basiert. Im Jahr 2014 wurde eine Hard Fork durchgeführt und weitere 5 Milliarden Münzen wurden dem Netzwerk hinzugefügt. Hard Fork ist zusätzliche Ausgabe durch Entflechtung. Weitere Zuwächse an Münzen im Netzwerk sind hauptsächlich auf das Mining zurückzuführen.

Transaktionssystem im Netzwerk der Kryptowährungen

Das Protokoll zur Verschlüsselung und Erstellung einer Münze basiert auf dem Verschlüsselungsstandard ERC-20. Das heißt, es basiert auf einem Schema von Proof of Work. Die Transaktionen verwenden ein Verschlüsselungssystem mit speziellen 34-Bit-Hash-Adressierungscodes, die aus 34 numerischen und alphanumerischen Zeichen bestehen. (pm)