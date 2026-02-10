Philipp Nawrath gewinnt erste Olympiamedaille für Bayerische Polizei im Biathlon-Mixed

Erster großer Erfolg für die Bayerische Polizei bei den Olympischen Spielen 2026. Philipp Nawrath hat mit der deutschen Mixed-Staffel im Biathlon die Bronzemedaille gewonnen. Damit holte der Spitzensportler des AS Spitzensport Winter die erste Olympia-Medaille dieser Spiele für die Bayerische Polizei.

Fehlerfreie Leistung am Schießstand

Die Mixed-Staffel, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern, zählt zu den anspruchsvollsten Wettbewerben im olympischen Biathlon. Umso bemerkenswerter ist die Leistung von Philipp Nawrath: Er blieb fehlerfrei am Schießstand und trug damit entscheidend zum Podestplatz des deutschen Teams bei.

Mit dieser Bronzemedaille setzt Philipp Nawrath ein starkes sportliches Ausrufezeichen – und ein klares Signal, wie leistungsfähig die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei auf internationalem Top-Niveau ist. Der Medaillengewinn ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern ein Erfolg für die gesamte Polizeifamilie.

Weitere Medaillenchancen und Höhen und Tiefen

Die nächste Chance auf eine Medaille hat Philipp Nawrath am Dienstag, 10.02.2026, um 13:30 Uhr beim Einzel-Rennen. Die gesamte Bayer. Polizei drückt die Daumen.

Weniger glücklich verlief das Wochenende für Ramona Hofmeister. Die Snowboard-Race-Athletin schied im Viertelfinale des Parallel-Riesenslaloms aus, nachdem sie im Lauf gegen die spätere Olympiasiegerin gestürzt war. Trotz des frühen Ausscheidens zeigte sie erneut, dass sie zur absoluten Weltspitze gehört – manchmal entscheiden im K.o.-System Kleinigkeiten.

Teamgeist und weitere spannende Einblicke

Die erste Medaille ist gewonnen – doch die Olympischen Spiele sind für die Bayerische Polizei noch lange nicht vorbei. Die gesamte Polizeifamilie drückt weiterhin fest die Daumen und fiebert gemeinsam mit – als ein Team Bayerische Polizei.

Sie möchten mehr über die Athletinnen und Athleten der Bayer. Polizei erfahren? Dann empfehlen wir ihnen die Podcast-Reihe „Einsatz für GOLD“. In diesem Podcast werden die Sportlerinnen und Sportler der Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei vorgestellt, die bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina mit dabei sind.

Hier gelangen Sie zum Podcast auf Spotify.