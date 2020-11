Philologenverband: Corona-Reihentestungen an Schulen im Neujahr

Der Deutsche Philologenverband warnt davor, in der Coronakrise die Weihnachtsferien zu verlängern, und fordert, stattdessen zu Schulbeginn Corona-Reihentestungen in den Schulen zu ermöglichen. „Wir Lehrkräfte wollen unseren Unterricht vernünftig planen können – auch für die Zeit nach den Weihnachtsferien. Kurzfristig verlängerte Ferien schaffen nur Planungschaos“, sagte die Vorsitzende des Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben).

Corona-Hinweis an einer Schule, über dts Nachrichtenagentur

„Statt einem hektischen Herumdoktern an den Ferienzeiten brauchen wir Reihentestungen für den Schulbeginn im neuen Jahr“, forderte sie. Lin-Klitzing sagte: „Unter kurzfristigen Ferienverlängerungen hätten im Zweifel insbesondere diejenigen zu leiden, die bald Abitur machen oder bei denen andere Prüfungen anstehen.“ Das könne niemand wollen. „Reihentestungen, also freiwillige Corona-Tests für alle Schüler und Lehrer, sind die beste Alternative zu verlängerten Ferien“, sagte Lin-Klitzing. „Nur so können wir möglichst viel und guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler sichern.“ Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes forderte: „Bei der Frage der Corona-Tests für Schüler und für Lehrer müssen die Verantwortlichen in der Politik jetzt liefern.“