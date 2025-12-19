Newsletter
Sonntag, Dezember 21, 2025
10.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren gegen Lufthansa

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Pilotengewerkschaft Cockpit bereitet die Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen die Lufthansa vor. Dies markiere “einen weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft”, sagte Arne Karstens von Cockpit am Freitag.

Pilotengewerkschaft Will Schiedsverfahren Gegen Lufthansa
Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund ist der Vorwurf der Gewerkschaft, dass die Lufthansa gegen eine “Perspektivvereinbarung” von 2017 verstoße und eine zugesicherte Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo seit Jahren nicht einhalte.

Man habe mehrfach versucht, den Konflikt außerhalb des vorgesehenen Rechtswegs beizulegen, der Gang zum Schiedsgericht sei aber nun “unvermeidlich”. Im Falle eines Erfolgs des Schiedsverfahrens wäre die Lufthansa nach Darstellung der Gewerkschaft zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Millionenhöhe verpflichtet.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

“Es hat einen bitteren Beigeschmack” | Die Stimmen zum 0:0 des FC Augsburg gegen Bremen

0
Im letzten Spiel des Jahres musste der FC Augsburg...
Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Versuchter Einbruch in Aichach: Unbekannter schlägt Hausbewohner und flüchtet

0
Die Polizei bittet nach einem nächtlichen Vorfall in der Auenstraße um Hinweise aus der Bevölkerung.

Neueste Artikel