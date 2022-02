Pinguine holen Trainer zurück | Rampf ist neuer Coach des EHC Königsbrunn

Für den EHC Königsbrunn stehen am Wochenende zwei wichtige Spiele auf dem Programm. Freitags sind ab 20 Uhr die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm zu Gast in der heimischen Eisarena. Am Sonntag geht dann die Reise nach Pfaffenhofen zu den „Ice Hogs“, Anpfiff ist ab 18 Uhr. Mit Sven Rampf steht dann ein neuer Trainer an der Bande.



Unter der Woche trennte der EHC sich von Trainer Andy Becher, Auslöser war die Hinspielniederlage gegen Ulm vom Sonntag. Vor dem Rückspiel am Freitag präsentierten die Verantwortlichen des EHC einen Interimstrainer, bis Saisonende wird nun Sven Rampf hinter der Bande stehen und die Mannschaft anleiten.

Für Königsbrunner ist er kein Unbekannter, in der Saison 2018/2019 übernahm er schon einmal den Trainerposten, nachdem der damalige Coach Fabio Carciola hinschmiss. Der ehemalige DEL-Torhüter Rampf war bis jetzt Trainer beim Bezirksligisten EG Woodstocks/Augsburg und soll frischen Wind in den Kader der Königsbrunner bringen. Schon am Freitag wird er sein erstes Spiel als Coach der Brunnenstädter absolvieren, gegen die Ulm soll ein Sieg eingefahren werden.