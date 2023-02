Pinguine wollen mit einem Sieg die Spitzenposition verteidigen – EHC Königsbrunn zu Gast in Kempten

Am Freitag steht für den EHC Königsbrunn das letzte Spiel der Meisterrunde in der Bayernliga an. Ab 20 Uhr geht es auswärts gegen die „Sharks“ des ESC Kempten um die Verteidigung des begehrten ersten Tabellenrangs, ehe Anfang März die Viertelfinalbegegnungen der Playoffs auf dem Programm stehen.

In der Vorrunde belegte Kempten den achten Tabellenrang und sicherte sich so das letzte Ticket für die aktuelle Meisterrunde. Gleich im ersten Spiel mussten die Sharks gegen Königsbrunn ran, der EHC gewann die Partie Anfang Februar verdient mit 5:3 und bleib so auch im dritten Aufeinandertreffen der Saison mit dem ESC Sieger. Danach musste Kempten zweimal gegen Peißenberg ran, zuhause verloren die Allgäuer mit 3:6 und auswärts setzte es eine 2:3 Niederlage gegen die Miners. Zuletzt folgten dann zwei Spiele gegen den Vorrundenersten TEV Miesbach, dort konnte der ESC ein Zeichen setzen. Beide Male stand es unentschieden nach 60 Minuten, die Partien gingen beide in die Verlängerung. Dort holten sich die Kontrahenten in den Heimpartien jeweils den Extrapunkt. Am letzten Sonntag lag Kempten schon mit vier Treffern im Rückstand, kämpfte sich aber zurück und lag dann zeitweise sogar in Führung, ehe die Begegnung durch einen Treffer von Raphael Gosselin in Overtime entschieden wurde. Die Wende in der Partie wurde durch Kemptens vierte Reihe eingeleitet, in der auch der ehemalige Königsbrunner Linus Voit spielt und ein Tor beitragen konnte. Bester Akteur der Allgäuer war Neuzugang Kodi Schwarz, der Verteidiger steht auch in der internen Scorerliste mit 10 Scorerpunkten aus fünf Partien ganz oben. In der Offensive ist der ESC sehr gut bestückt, Rostislav Martynek, Lars Grözinger, Anton Zimmer, der im Hinspiel verletzte Nikolas Oppenberger und Maximilian Schäfer sorgen für viel Erfahrung und Qualität im Angriff. Gegen den EHC wollen die Sharks den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und ihre Niederlagenserie gegen Königsbrunn beenden.

Die Brunnenstädter unterlagen zuletzt dem TSV Peißenberg, bleiben aber mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten weiter auf Rang eins. Königsbrunn will sich nun mit einem weiteren Sieg aus der Meisterrunde verabschieden, EHC-Coach Bobby Linke warnt davor den Gegner zu unterschätzen:

„Wir dürfen das Spiel gegen Kempten nicht auf die leichte Schulter nehmen, die Meisterrunde sollte mit einem Sieg angeschlossen werden. Zuletzt haben wir uns nicht so gut präsentiert, ich erwarte daher eine Reaktion der Mannschaft. Jeder muss seinen Job erledigen, also das, was wir vorher ausgemacht hatten. Wenn wir als Mannschaft nicht kompakt nach hinten arbeiten, werden wir erneut verlieren. Das haben wir am Sonntag leidlich erfahren müssen. Kempten hat in der Offensive viel Qualität, es ist eine gut besetzte, erfahrene Mannschaft. Das wird sicher wieder kein leichtes Spiel, wir müssen das als Team lösen und gut verteidigen. Leider hat diese Woche die Grippe zugeschlagen, wir werden sehr kurzfristig entscheiden, wie wir am Freitag spielen wollen. Definitiv nicht mit dabei sind unsere Dauerverletzten und Lukas Häckelsmiller, ich hoffe, dass da nicht noch mehr fehlen werden. Wieder mit dabei ist Viktor Shakhvorostov, dafür wird Toms Prokopovics pausieren.“