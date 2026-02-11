Pistorius: “Arctic Sentry” ist keine Grönland-Mission

Nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) handelt es sich bei der angekündigten Nato-Mission “Arctic Sentry” nicht um eine Grönland-Mission. Es gehe auch “nicht um eine Antwort auf Donald Trump”, sagte er im ZDF-“Heute Journal”.

“Es geht hier darum, klar zu machen – das, was wir seit Jahren praktizieren – nämlich die Arktis und den hohen Norden und deren Sicherheit sehr ernst zu nehmen, weil diese Sicherheit für uns als Nato, als Europäer aber auch für Nordamerika von essenzieller Bedeutung ist.” Grönland sei Teil der Arktis, aber es gehe darum, in der Arktis Präsenz zu zeigen und das als Nato. “Das ist richtig und gut und deswegen beteiligen wir uns da”, sagte der Minister.

Für die Mission “Arctic Sentry” wird Deutschland in einem ersten Schritt vier Kampfjets entsenden.