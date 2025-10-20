Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfjets in den USA bestellen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland will in den USA weitere 15 Kampfjets vom Typ F-35 bestellen. In einer vertraulichen Vorlage für den Bundestag ist die entsprechende “Ergänzungsbeschaffung von Luftfahrzeugen des Typs F-35A” bereits als militärisches Vorhaben des Verteidigungsministeriums gelistet, berichtet der “Spiegel”.

Pistorius Will Weitere 15 F-35-Kampfjets In Den Usa Bestellen
F-35A Kampfjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für die 15 Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin kalkuliert das Ministerium von Boris Pistorius laut dem Papier ein Budget von 2,5 Milliarden Euro ein. Bisher hat die Bundeswehr 35 Modelle des Kampfjets der fünften Generation bestellt, die ersten der georderten F-35 sollen 2027 bei der Luftwaffe eintreffen.

Aus Sicht der Bundeswehr ist die Beschaffung von weiteren F-35 unabdingbar. In Sicherheitskreisen hieß es, nur durch die größere F-35-Flotte könne die Bundeswehr die deutschen Zusagen bei der Nato erfüllen.

Um die Luftwaffe aufzurüsten, hat die Bundeswehr kürzlich bereits 20 weitere Kampfjets vom Typ Eurofighter bestellt. Das Bündnis hat seine Verteidigungs- und Abschreckungspläne wegen der russischen Bedrohung deutlich verstärkt.

Die militärische Überlegenheit in der Luft gilt als zentrales Element des neuen Konzepts, das von den Staats- und Regierungschefs beim Nato-Gipfel in Den Haag beschlossen worden war.

DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

