Pizzeria in Bayreuth mit politischem Schriftzug vandalisiert
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAYREUTH. Eine Pizzeria in der Maximilianstraße wurde Ziel einer Schmiererei, als unbekannte Täter mit einem weißen Filzstift politische Botschaften hinterließen.

Vorfälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

Zwischen Donnerstagabend, dem 20. November, um 20 Uhr und Freitagvormittag, dem 21. November, um 11.50 Uhr, beschmierten die Täter zwei Eingangstüren der Pizzeria. Der Schriftzug „White lives matter“ wurde deutlich sichtbar angebracht.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat den Vorfall gemeldet, während die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernimmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Maximilianstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

