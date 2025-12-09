Pkw-Diebstahl in Fürth: Polizei stellt gestohlenen VW Touareg sicher, Pärchen festgenommen

Im Zeitraum vom 5. bis 6. Dezember 2025 wurde einem 48-jährigen Mann in Fürth sein Pkw entwendet. Wenige Tage später konnte die Polizei das Fahrzeug auf einem Parkplatz orten und ein verdächtigtes Pärchen festnehmen.

Diebstahl des VW Touareg

Der Geschädigte hatte am 4. Dezember 2025 den Schlüssel für seinen VW Touareg verloren, den er in der Tiefgarage seiner Wohnadresse in der Heilstättenstraße abgestellt hatte. Am nächsten Tag bemerkte er das Fehlen seines Pkw, welcher einen Zeitwert von rund 8000 Euro hat. Mithilfe eines AirTags konnte das Fahrzeug im Bereich Schwarzenbruck geortet werden, doch eine Überprüfung durch die Polizeiinspektion Altdorf blieb erfolglos. Im Wagen befanden sich ebenfalls persönliche Gegenstände und Ausweispapiere.

Fahndung und Festnahme

Am 7. Dezember 2025, gegen 23:45 Uhr, entdeckte eine Streife der Polizeiinspektion Fürth den gestohlenen Touareg auf einem Parkplatz in der Regelsbacher Straße. Bei Annäherung flüchtete eine männliche Person in ein nahegelegenes Feld, während eine Frau nahe dem Pkw aufhielt. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass die 21-Jährige im gleichen Gebäude wie der Geschädigte wohnt.

Einsatz von Diensthunden

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, wobei zwei Diensthunde eingesetzt wurden. Aufgrund der Wetterverhältnisse konnte kein Polizeihubschrauber eingesetzt werden. Schließlich entdeckte eine Streife gegen 00:40 Uhr einen 18-jährigen Mann in einem Gebüsch auf dem Feld neben dem Parkplatz. Der Verdächtige stammt aus Schwarzenbruck, wo der Pkw zuvor geortet worden war.

Beide Verdächtige wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Dienststelle gebracht und müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftwagens verantworten. Der gestohlene Pkw wurde seinem Besitzer zurückgegeben.