Pkw fährt in Schaufenster in Neuburg – Fahrer im Krankenhaus

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, ist es gegen 14.45 Uhr in Neuburg zu einem Verkehrsunfall in der Hechtenstraße gekommen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuburg befuhr die Straße in südlicher Fahrtrichtung, als sein Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen den Oswaldplatz geradlinig passierte und mit gleichbleibender Geschwindigkeit in die Schaufensterscheibe eines gegenüberliegenden Geschäfts fuhr.

Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall und leisteten dem Fahrer umgehend Erste Hilfe, noch bevor ein Rettungswagen am Unfallort eintraf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 61-Jährige durch den Unfall nicht weiter verletzt. Er wurde jedoch zur weiteren Behandlung stationär im Klinikum Neuburg aufgenommen.

Durch die Kollision wurden neben der Schaufensterscheibe auch Teile des Inventars des Geschäfts beschädigt. Der Pkw erlitt massive Schäden und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für das Unfallgeschehen war.