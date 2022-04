Gestern Abend gegen 21:30 Uhr kam es beim Spurwechsel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Augsburg-Oberhausen. Eines Fahrzeuge fuhr in der Folge in die Straßenbahnhaltestelle „Wertachbrücke“, sodass mehrere Glasfelder geborsten sind.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und Freiwillige Feuerwehr Oberhausen rückten mit größerem Aufgebot an und befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugen. Laut Polizei gab es einen Schwerverletzten und vier Leichtverletzte. Insgesamt kamen vier Personen mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg.

An den Autos entstand Totalschaden und auch der Sachschaden an der Haltestelle ist erheblich. Die Straßenbahnhaltestelle wurde für ca. eine Stunde gesperrt. So lange konnten auch die Straßenbahnen nicht verkehren. Auf der Straße kam es zudem zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.