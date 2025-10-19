Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.8 C
London
type here...
Subscribe
PKW kracht im Gegenverkehr in Traktorgespann bei Babenhausen: Fahrer leicht verletzt, erheblicher Sachschaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

PKW kracht im Gegenverkehr in Traktorgespann bei Babenhausen: Fahrer leicht verletzt, erheblicher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BABENHAUSEN. Am Sonntag ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der ST2017, bei dem ein Pkw mit einem Traktorgespann kollidierte. Der 77-jährige deutsche Fahrer des Pkw war in Richtung Kirchhaslach unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Traktorfahrer verhinderte Schlimmeres

Der Fahrer des entgegenkommenden Traktorgespanns erkannte die Gefahr, bremste ab und lenkte sein Fahrzeuggespann an den rechten Fahrbahnrand. Trotz dieser Maßnahmen konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden.

Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeschlossen und musste von den Feuerwehren aus Kirchhaslach und Babenhausen mit schwerem technischem Gerät befreit werden. Im Anschluss wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während der Traktorfahrer unverletzt blieb.

Erheblicher Sachschaden und rechtliche Konsequenzen

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher des Unfalls wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel