PKW kracht im Gegenverkehr in Traktorgespann bei Babenhausen: Fahrer leicht verletzt, erheblicher Sachschaden

BABENHAUSEN. Am Sonntag ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der ST2017, bei dem ein Pkw mit einem Traktorgespann kollidierte. Der 77-jährige deutsche Fahrer des Pkw war in Richtung Kirchhaslach unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Traktorfahrer verhinderte Schlimmeres

Der Fahrer des entgegenkommenden Traktorgespanns erkannte die Gefahr, bremste ab und lenkte sein Fahrzeuggespann an den rechten Fahrbahnrand. Trotz dieser Maßnahmen konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden.

Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeschlossen und musste von den Feuerwehren aus Kirchhaslach und Babenhausen mit schwerem technischem Gerät befreit werden. Im Anschluss wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während der Traktorfahrer unverletzt blieb.

Erheblicher Sachschaden und rechtliche Konsequenzen

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher des Unfalls wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.