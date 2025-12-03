Pkw-Neuzulassungen im November gestiegen

Die Zahl der Fahrzeugzulassungen in Deutschland ist im November 2025 gestiegen. Insgesamt wurden 250.671 Pkw neu zugelassen und damit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mit.

Die gewerblichen Neuzulassungen gingen um 1,0 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 65,7 Prozent. Die privaten Neuzulassungen legten um 10,1 Prozent zu. Insgesamt stiegen die Pkw-Neuzulassungen in den ersten elf Monaten des Jahres um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den deutschen Marken verzeichnete Ford im November 2025 den stärksten Zuwachs mit einem Plus von 13,7 Prozent und einem Marktanteil von 3,6 Prozent. Audi folgte mit einem Anstieg von 9,5 Prozent und einem Anteil von 7,6 Prozent, während BMW ein Plus von 8,5 Prozent und einen Anteil von 9,7 Prozent erreichte. Volkswagen konnte eine leichte Steigerung von 0,5 Prozent verzeichnen und blieb mit einem Anteil von 19,1 Prozent Marktführer. Rückgänge bei den Neuzulassungen gab es hingegen bei Smart, Porsche, MAN, Mercedes und Opel.

Von den Importmarken mit einem Neuzulassungsanteil von 1,5 Prozent und mehr erreichte BYD im November mit +834,1 Prozent den größten Zuwachs und einen Anteil von 1,6 Prozent. Zulassungssteigerungen zeigten sich auch bei Fiat (+41,2 Prozent/1,7 Prozent), Seat (+14,2 Prozent/5,4 Prozent), Citroen (+11,8 Prozent/1,7 Prozent), Skoda (+11,5 Prozent/8,2 Prozent), Dacia (+9,1 Prozent/2,5 Prozent) und Mazda (+6,0 Prozent/1,5 Prozent). Unter den Importmarken mit mehr als 1,5 Prozent Neuzulassungsanteil verzeichneten hingegen Peugeot (-24,3 Prozent), Toyota (-17,7 Prozent), Volvo (-15,5 Prozent), Renault (-12,0 Prozent), Hyundai (-4,1 Prozent) und Kia (-1,8 Prozent) rückläufige Ergebnisse.

Die Neuzulassungen von Elektro-Pkw stiegen im November um 58,5 Prozent auf 55.741 Einheiten, was einem Anteil von 22,2 Prozent entspricht. Der Anteil der Plug-in-Hybride lag bei 12,9 Prozent. Benziner machten 24,4 Prozent der Neuzulassungen aus, während dieselbetriebene Neuwagen einen Anteil von 11,8 Prozent erreichten. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuwagen sank um 14,4 Prozent auf 98,3 g/km.