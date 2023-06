Pkw überschlägt sich bei schwerem Unfall auf der B16 nahe Pforzen mehrfach

Am frühen Mittwochabend kam es auf der B16 zwischen Großried und Ingenried zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Ostallgäuerin verlor nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in den Gegenverkehr. Anschließend wurde ihr Pkw ca. 40 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert und überschlug sich dabei mehrfach. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem nahegelegenen Klinikum behandelt. Glücklicherweise blieb der 3-jährige Sohn, welcher sich bei dem Überschlag ebenfalls im Pkw befand, unverletzt. Die 52-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw sowie ihr Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt. Dem Ausweichmanöver der 52-jährigen Unterallgäuerin ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist.

Bei der Unfallaufnahme waren neben Rettungsdienst und Notarzt Kräfte des Operativen Ergänzungsdienstes aus Kempten sowie der Polizeiinspektion Kaufbeuren beteiligt.

