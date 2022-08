Am Sonntag, 28. August steht für die Augsburger Panther um 16:30 Uhr das erste Heimspiel der neuen Spielzeit auf dem Plan. Im ersten von insgesamt zwei Tests im Curt-Frenzel-Stadion ist der österreichische Meister EC Red Bull Salzburg zu Gast. Im zweiten Heimtest am Freitag, 02. September um 19:30 Uhr gibt mit dem EC-KAC aus Klagenfurt ebenfalls ein Spitzenteam aus der Alpenrepublik seine Visitenkarte in der Fuggerstadt ab.

Das erste Heimspiel der PENNY-DEL-Hauptrunde folgt dann am Sonntag, 18. September um 19:00 Uhr gegen die Kölner Haie. Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher um die Beachtung diverser Hinweise rund um den Stadionbesuch in der Saison 2022-23.

PANTHERTICKETS

Tickets für die Heimspiele der Panther gibt es rund um die Uhr unter www.panthertickets.de oder direkt im 1878 SHOP im CFS (DI-DO 17-19 Uhr, FR 13-17 Uhr). Die Tageskassen öffnen an Spieltagen weiterhin zwei Stunden vor Spielbeginn.

Für die beiden Vorbereitungsspiele im CFS gegen Salzburg (Sonntag, 28.08. um 16:30 Uhr) und Klagenfurt (Freitag, 02.09. um 19:30 Uhr) gelten vergünstigte Preise. Jeder Stehplatz kostet sieben Euro, jeder Sitzplatz 14 Euro. Kinder und Jugendliche bezahlen keinen Eintritt, benötigen jedoch ein gültiges Ticket.

Trotz steigernder Kosten in allen Bereichen bleiben die Preise für Einzeltickets in der PENNY DEL-Hauptrunde unverändert. Informationen zu den aktuellen Tarifen und den verschiedenen Ermäßigungsstufen sind unter www.aev-panther.de/ticketinfos aufgelistet.

PANTHERCATERING

Beginnend mit den Testspielen müssen im Stadioncatering Preisanpassungen vorgenommen werden. Die steigenden Kosten in allen Bereichen machen auch vor den Panthern nicht Halt und müssen beim gastronomischen Angebot im CFS berücksichtigt werden.

Biere und Softgetränke kosten künftig 4,50 Euro, Mozart Quelle gibt es für 3,50 Euro. Das Bechervolumen bleibt mit 0,5 l unverändert. Steigender Beliebtheit erfreute sich zuletzt auch die Weinschorle, die für 5,50 Euro (0,5 l) weiterhin Teil des Getränkesortiments ist.

Auch bei den Speisen muss es zu Anpassungen kommen. Beliebte Produkte wie die Schnitzel- oder Spießbratensemmel gibt es künftig für 5,50 Euro. Für eine Currywurst mit Pommes müssen 6,90 Euro entrichtet werden, den Hamburger gibt es für 6,40 Euro.

1878 SHOP

Zahlreiche neue Fanartikel gibt es bereits im Fanshop im Südfoyer. Auch online unter www.1878shop.de kann rund um die Uhr eingekauft werden. Im Hintergrund arbeitet das Merchandising der Panther an einem neuen und moderneren Onlineshop, der noch in diesem Kalenderjahr gelauncht werden soll.

PANTHERPAY

Unverändert haben alle Pantherfans die Möglichkeit, sich ihre eigene PantherPay Card zu sichern und damit prozentual zu sparen. Panther Pay fungiert nicht nur als kontaktloses Bezahlsystem, sondern ermöglicht den Inhaberinnen und Inhabern zugleich Rabatte zwischen sechs und neun Prozent auf Speisen, Getränke und Merchandising.

Die Prepaid-Karte, die die aus den letzten Jahren bekannten Panthertaler ersetzt hat, ist mit drei Werten erhältlich. 25 Euro Aufladung entsprechen einem Kartenwert von 26,50 Euro, bei einer Einzahlung von 50 Euro wird die Karte mit 54 Euro aufgeladen und für 100 Euro gibt’s gar einen Gegenwert von 109 Euro. Die Karte ist im 1878 SHOP und auch an allen Ständen des Panthercaterings bei Heimspielen erhältlich und nutzbar.

PUCKLET – DAS COUPONHEFT DER PANTHER

Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer sparen zudem auch mit den Coupons aus ihrem neuen PUCKLET, das ab dem 02. September im 1878 SHOP abgeholt werden kann. Insgesamt 24 Rabatt-Gutscheine für Panthercatering, Ticketing und Fanartikel-Einkäufe im 1878 SHOP sorgen für satte Rabatte im Curt-Frenzel-Stadion.

PARKEN

Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Jede Dauer- oder Einzelkarte gilt als Fahrschein im ÖPNV der Stadtwerke Augsburg (swa) am Spieltag ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis zu drei Stunden nach Spielende in der Zone „Innenraum“ (Tarifzonen 10 und 20). Über die Straßenbahn-Haltestelle Klinkertor gelangen Sie am schnellsten zum Haupteingang des CFS. Der P+R Plärrer steht erst nach Abbau des Herbstplärrers als PKW-Stellplatz wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

EINLASS

Einlass für Dauerkarten, Pantherclub und Bob’s Terrasse ist 90 Minuten vor Spielbeginn, der Einlass für Tageskarten beginnt 60 Minuten vor dem Eröffnungsbully.